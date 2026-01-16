Захарова назвала слова Соловьёва о Венесуэле и Сирии его личным мнением

МИД России дистанцировался от заявлений телеведущего Владимира Соловьёва о приоритетах внешней политики, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге назвала его слова частным мнением, которое было неправомерно раздуто в соцсетях и блогах. По её словам, «диванные аналитики» представили вырванные из контекста фразы с частного телеканала чуть ли не как позицию Кремля, что недопустимо.

Захарова призвала ориентироваться только на заявления уполномоченных лиц и отметила, что мнение Соловьёва было высказано в форме риторического вопроса, а не официального заявления.

На брифинге Захаровой для СМИ один из журналистов сослался на слова телеведущего о «второстепенной значимости» венесуэльского и сирийского направлений по сравнению с Арменией и Средней Азией. Он поинтересовался, можно ли рассматривать заявление ведущего как официальную позицию Москвы.

Ранее Захарова заявила, что Николас Мадуро, являющийся главой государства, «обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции США» или любой другой страны, кроме Венесуэлы.

