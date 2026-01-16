Верховный суд РФ проверит законность штрафа «Сбербанку» за массовые звонки должнику
Верховный суд России проверит законность штрафа «Сбербанку» за массовые звонки должнику, сообщает «Коммерсант».
В рассматриваемом деле банк за восемь с половиной месяцев сделал 265 звонков по номерам заемщика. Приставы сочли это злоупотреблением и оштрафовали учреждение на 150 тысяч рублей.
Однако кредитная организация, ссылаясь на нарушение процедуры госконтроля и привлечения к ответственности, добилась отмены наказания в арбитражных судах. Теперь законность действий приставов проверит ВС.
Управляющий партнер юрфирмы «Башилов, Носков и партнеры» Игорь Носков заявил, что если Верховный суд встанет на сторону приставов, это повысит оперативность контрольно-надзорной деятельности и упростит процедуру привлечения банков к ответственности, что позволит более активно использовать такие механизмы.
Ранее в «Сбербанке» увидели снижение мошеннических хищений у клиентов банков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
