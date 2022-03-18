«Не проиграл ни одного сражения»: Путин процитировал в Лужниках адмирала Ушакова
Президент России Владимир Путин напомнил о высказываниях адмирала Федора Ушакова в ходе выступления на концерте в «Лужниках» по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ.
По его словам, начало спецоперации на Украине «совершенно случайно» совпало с днем рождения Ушакова, который был причислен к лику святых и «за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения».
«Грозы сии пойдут во славу России», - процитировал Путин фразу адмирала, добавив: «Так было тогда. Так сегодня. И так будет всегда».
Выступая в «Лужниках» президент России также процитировал строчку из Библии: «Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,5 млн+34 442 / сут.
Умерли
364 тыс.+524 / сут.
Выздоровели
16,0 млн+105 тыс. / сут.
- Разработчик сайта Кремля посоветовал россиянам создать собственный VPN
- «Прекратить незамедлительно!»: Роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в терроризме
- Песков: прерывание трансляции речи Путина произошло из-за технического сбоя
- «Не проиграл ни одного сражения»: Путин процитировал в Лужниках адмирала Ушакова
- АвтоВАЗ остановит сборку Lada Granta
- Компания Pirelli объявила о прекращении инвестиций в Россию
- Захарова: Москва ответит на все высылки российских дипломатов
- Стартовали переговоры лидеров США и КНР
- СМИ: Джонсон и Зеленский обсудили переговоры Украины с Россией
- Путин процитировал Библию в «Лужниках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru