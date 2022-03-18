«Не проиграл ни одного сражения»: Путин процитировал в Лужниках адмирала Ушакова

Президент России Владимир Путин напомнил о высказываниях адмирала Федора Ушакова в ходе выступления на концерте в «Лужниках» по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ.

По его словам, начало спецоперации на Украине «совершенно случайно» совпало с днем рождения Ушакова, который был причислен к лику святых и «за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения».

Путин процитировал Библию в «Лужниках»

«Грозы сии пойдут во славу России», - процитировал Путин фразу адмирала, добавив: «Так было тогда. Так сегодня. И так будет всегда».

Выступая в «Лужниках» президент России также процитировал строчку из Библии: «Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымЛужникиВладимир Путин
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