«Не проиграл ни одного сражения»: Путин процитировал в Лужниках адмирала Ушакова

Президент России Владимир Путин напомнил о высказываниях адмирала Федора Ушакова в ходе выступления на концерте в «Лужниках» по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ.

По его словам, начало спецоперации на Украине «совершенно случайно» совпало с днем рождения Ушакова, который был причислен к лику святых и «за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения».