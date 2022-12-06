Песков: новаций по вопросу издания указа о завершении частичной мобилизации нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новаций по вопросу издания указа о завершении в стране частичной мобилизации нет, сообщает РИА Новости.

Песков призвал не обращать внимания на сообщения о новой волне мобилизации

Отвечая на вопрос журналистов об обращении депутатов Мосгордумы по изданию соответствующего документа он указал, что ранее в Кремле «уже всё разъясняли».

«Мы же уже всё разъясняли, поэтому тут нет никаких новаций на этот счёт», - сказал Песков.

Ранее депутаты попросили президента РФ Владимира Путина издать официальный указ о прекращении мобилизации, пишут «Известия». По их мнению, публичные заявления о завершении мобилизации не имеют юридической силы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияУказыДмитрий Песков
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