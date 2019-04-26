Собянин выразил соболезнования родным и близким актрисы Быстрицкой
Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким актрисы Элины Быстрицкой. В своих аккаунтах в Twitter и в социальной сети «ВКонтакте» градоначальник написал, что она является «женщиной удивительной красоты и благородства», а также любимая народной актрисой и великолепная Аксиньей из «Тихого Дона»».
Ранее сегодня многочисленные СМИ сообщили, что народная артистка СССР Элина Быстрицкая ушла из жизни после продолжительной болезни. Ей был 91 год.
Как напоминает Утро.ру, свой последний день рождения прославленная актриса кино и театра отметила 4 апреля. Тогда с праздником её поздравил Владимир Путин, отметив, что Элина Быстрицкая обладает самобытным талантом и удивительным обаянием.
Прощание с артисткой состоится 29 апреля в Малом театре. Она будет похоронена на Новодевичьем кладбище столицы.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей