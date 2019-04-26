Собянин выразил соболезнования родным и близким актрисы Быстрицкой

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким актрисы Элины Быстрицкой. В своих аккаунтах в Twitter и в социальной сети «ВКонтакте» градоначальник написал, что она является «женщиной удивительной красоты и благородства», а также любимая народной актрисой и великолепная Аксиньей из «Тихого Дона»».

Ранее сегодня многочисленные СМИ сообщили, что народная артистка СССР Элина Быстрицкая ушла из жизни после продолжительной болезни. Ей был 91 год.