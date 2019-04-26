Общество

Собянин выразил соболезнования родным и близким актрисы Быстрицкой

26 апреля14:28

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким актрисы Элины Быстрицкой. В своих аккаунтах в Twitter и в социальной сети «ВКонтакте» градоначальник написал, что  она является «женщиной удивительной красоты и благородства», а также любимая народной актрисой и  великолепная Аксиньей из «Тихого Дона»».

Ранее сегодня многочисленные СМИ сообщили, что народная артистка СССР Элина Быстрицкая ушла из жизни после продолжительной болезни. Ей был 91 год.

Бортко: Элина Быстрицкая была знаком времени

Как напоминает Утро.ру, свой последний день рождения прославленная актриса кино и театра отметила  4 апреля. Тогда с праздником её поздравил Владимир Путин, отметив, что Элина Быстрицкая обладает самобытным талантом и удивительным обаянием.

Прощание с артисткой состоится 29 апреля в Малом театре. Она будет похоронена на Новодевичьем кладбище столицы.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
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