Собянин: Выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными
Программы компенсационных выплат на самостоятельную покупку лекарственных средств станут постоянными с 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник уточнил, что имеются в виду препараты для пациентов с индивидуальной непереносимостью лекарств, а также для страдающих муковисцидозом и диабетом.
По словам Собянина, в ряде случаев выплата компенсаций зарекомендовала себя как более удобный способ обеспечения лекарствами, поскольку дает возможность вовремя начать непрерывное лечение.
Мэр добавил, что более 10 тысяч москвичей получили на приобретение необходимых лекарственных средств свыше 1 млрд рублей с января по ноябрь 2023 года.
Ранее Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения опровергла данные о якобы нехватке лекарственных препаратов от ревматоидного артрита. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru