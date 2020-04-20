Собянин выделил на поддержку столичного бизнеса 70 млрд рублей

Принятые мэром Москвы Сергеем Собяниным три пакета мер по поддержке столичного бизнеса в общей сложности оцениваются в 70 миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.



Так почти 23 млрд рублей будут потрачены на предоставление субсидий и освобождение платежей, чуть меньше (22 млрд) — на отсрочки платежам. Еще 20-30 млрд будут направлены на на субсидирование процентной ставки по кредитам для малого бизнеса.



Общая сумма в 70 млрд рублей может варьироваться в зависимости от того, с какой активностью будут пользоваться льготными кредитами. По ранее взятым кредитам мэрия будет субсидировать процентную ставку до 6%, по новым — до 8%.



На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил запустить в стране льготную ипотечную программу. Предполагается, что жилищные кредиты на жилье комфорт-класса можно будет оформлять по ставке 6,5% годовых, передает РИА ФАН.

