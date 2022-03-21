Собянин рассказал о ключевых решениях последней недели по стабилизации экономики Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин представил первоочередные меры по обеспечению стабильности экономики и поддержке граждан.
По словам Собянина, столичные власти могут принимать все необходимые решения, чтобы достойно пройти через сложные времена.
«Приоритеты понятны, и я уже о них говорил. Это: сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций - поставщиков необходимых гражданам товаров и услуг, импортозамещение - локализация в Москве максимального количества производителей товаров и услуг, социальная поддержка жителей нашего города. По каждому из этих приоритетов за последнюю неделю мы приняли несколько ключевых решений», — написал градоначальник в блоге на своем персональном сайте.
Кроме того, мэр рассказал, что городские власти в оперативном режиме решают десятки других больших и малых вопросов. Совместно с правительством РФ Москва продолжает работу по выработке дополнительных мер поддержки экономики. Собянин выразил надежду, что многие из этих решений будут объявлены на текущей неделе.
Отмечается, что безработица в столице находится на минимальном уровне – 0,4% экономически активного населения. Большинство сотрудников иностранных компаний, заявивших о приостановке деятельности в России, получают зарплату в соответствии с законодательством. Для работников, нуждающихся в помощи, действует специальный Кадровый центр, который помогает людям перейти с одного места на другое.
Кроме того, Москва продолжает реализацию программы развития города: строительство метрополитена, дорог, объектов соцкультбыта, закупку нового транспорта, благоустройство. Также для поддержки поставщиков в столице повысили авансирование по госконтрактам до 70%.
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