Собянин ввёл масочный и перчаточный режим с 12 мая

Мэр российской столицы Сергей Собянин объявил официально о введении в городе с 12 мая обязательное ношение масок и перчаток на объектах торговли и в общественном транспорте. Информацию об этом градоначальник опубликовал на своём личном сайте.

Ношение масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток с 12 числа будет обязательным в магазинах, торговых центрах, во время поездок на всех видах общественного транспорта и в такси. По словам Собянина, вводя такое требование, власти не усиливают ограничения, а – наоборот – предпринимают усилия к возвращению к обычной жизни.

Дело в том, что с открытием промышленных предприятий и строек, загруженность общественного транспорта естественным образом увеличится. Средства защиты позволят уменьшить риск заражения в новых условиях. Собянин также пообещал расширить сеть продаж масок и перчаток. Приобрести их можно будет, в частности, в метро.

