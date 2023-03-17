Родители столичных школьников могут оформить справку об обучении ребенка онлайн в электронном дневнике МЭШ

Процесс оформления справки об обучении ребенка в образовательной организации упростили в Москве, документ можно получить онлайн в электронном дневнике «Московской электронной школы» (МЭШ). Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила заммэра, столица продолжает развивать цифровые сервисы МЭШ для удобства пользователей, и теперь в электронном дневнике можно оформить справку об обучении ребенка в школе – ежегодно выдается до полумиллиона подобных бумажных справок.

«Документ автоматически сформируется в течение трех минут и будет подписан электронной подписью. Такой механизм работы сегодня уже привычен многим пользователям, например, при оформлении выписок и справок по счетам в мобильных банковских приложениях», — указала Ракова.

Новая функция освободит родителей от ожидания и личных визитов в школу и сэкономит время сотрудников образовательных учреждений. За три месяца в столице заказали с помощью нового механизма более 30 тысяч справок.

Заказать документ в электронном виде можно из Личного кабинета родителя в электронном дневнике МЭШ. Во вкладке «Личные данные» в блоке «Обучение» следует нажать кнопку «Заказать справку об обучении». Документ станет доступен в течение трех минут после направления запроса. Кроме того, заказать такую справку можно в мобильной версии дневника, приложении «Дневник МЭШ».

При необходимости москвичи могут дополнительно заказать справку об обучении на бумажном носителе. В Личном кабинете в разделе «Мои запросы» во вкладке «Справки об обучении» необходимо выбрать опцию «Заказать справку на бумаге». Документ изготовят в течение трех рабочих дней, родителей узнают о готовности справки по изменению статуса заявления на «Доступна для получения».

Пользователям электронного дневника доступен архив со всеми справками об обучении детей, которые были оформлены в электронном виде в текущем учебном году. Подробнее о заказе справки об обучении можно узнать в инструкциях в веб-дневнике и приложении «Дневник МЭШ».

Проект по автоматизации справок — одна из совместных инициатив по цифровизации городских сервисов Комитета государственных услуг, Департамента образования и науки и Департамента информационных технологий Москвы.

