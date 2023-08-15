Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе

Во встрече приняли участие известные деятели культуры, врачи, спортсмены, руководители городских предприятий, предприниматели, представители высшего образования и школьных учреждений, актив Совета ветеранов, депутатский корпус и другие.

В материалах, которые были подготовлены к мероприятию, отмечается, что за последние годы российская столица добилась почти двукратного роста промышленного производства, а ежегодный объём инвестиций вырос до 5,9 трлн рублей.

В Москве построили 119 млн квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, более тысячи км новых дорог, открыто 109 новых станций метро, в программе реновации жилого фонда участвуют более миллиона москвичей.

«Продолжить выполнение этих долгосрочных программ принципиально важно для будущего Москвы... Безусловно, значимые направления – рост экономики, реализация технологического, научного и туристического потенциала», – указали в пресс-службе.

Ранее действующий мэр Москвы Сергей Собянин был первым зарегистрирован Мосгоризбиркомом на грядущие в сентябре выборы градоначальника столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

