Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе
Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на ул. Покровка, сообщает пресс-служба московского правительства.
Во встрече приняли участие известные деятели культуры, врачи, спортсмены, руководители городских предприятий, предприниматели, представители высшего образования и школьных учреждений, актив Совета ветеранов, депутатский корпус и другие.
В материалах, которые были подготовлены к мероприятию, отмечается, что за последние годы российская столица добилась почти двукратного роста промышленного производства, а ежегодный объём инвестиций вырос до 5,9 трлн рублей.
В Москве построили 119 млн квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, более тысячи км новых дорог, открыто 109 новых станций метро, в программе реновации жилого фонда участвуют более миллиона москвичей.
«Продолжить выполнение этих долгосрочных программ принципиально важно для будущего Москвы... Безусловно, значимые направления – рост экономики, реализация технологического, научного и туристического потенциала», – указали в пресс-службе.
Ранее действующий мэр Москвы Сергей Собянин был первым зарегистрирован Мосгоризбиркомом на грядущие в сентябре выборы градоначальника столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru