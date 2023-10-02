Собянин рассказал, как возле станций МЦД создается комфортная среда
2 октября 202311:48
К концу года территории возле 11 станций Московских центральных диаметров будут благоустроены, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Воздушные линии убрали под землю, проложили дополнительные водосточные сети, обновили тротуары и проезжую часть, установили современные фонари», - написал градоначальник.
Он уточнил, что на данный момент проводится подключение освещения, светофоров и остановок. В скором времени на территории будут высажены деревья.
Особое внимание, добавил Собянин, уделяется комфорту и доступности инфраструктуры, в том числе для маломобильных граждан и других категорий горожан.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru