Собянин рассказал, как возле станций МЦД создается комфортная среда

К концу года территории возле 11 станций Московских центральных диаметров будут благоустроены, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Воздушные линии убрали под землю, проложили дополнительные водосточные сети, обновили тротуары и проезжую часть, установили современные фонари», - написал градоначальник.

Он уточнил, что на данный момент проводится подключение освещения, светофоров и остановок. В скором времени на территории будут высажены деревья.

Особое внимание, добавил Собянин, уделяется комфорту и доступности инфраструктуры, в том числе для маломобильных граждан и других категорий горожан.

