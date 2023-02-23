Собянин вручил знак «Почетный гражданин города Москвы» генерал-полковнику Борису Уткину
Мэр российской столицы Сергей Собянин вручил знак «Почетный гражданин Москвы» фронтовику Борису Уткину в День защитника Отечества, 23 февраля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мэра столицы.
Ветерану сегодня исполняется 100 лет.
«Для меня большая честь вручить ему в этот день знак «Почетный гражданин города Москвы». Борис Павлович был курсантом артиллерийского училища, когда началась Великая Отечественная война. Осенью 1941 года вместе с сокурсниками сражался под Волоколамском, а уже в ноябре того же года стал участником легендарного парада на Красной площади. Принимал участие в исторических боях: оборонял Москву, сражался на Дону, за Сталинград, на Курской дуге и Днепре, освобождал Венгрию и Австрию», - рассказал Сергей Собянин.
Борис Уткин связал жизнь с воинской службой. Даже после увольнения в запас, будучи уже в звании генерал-полковника, фронтовик стал активным общественником, занимался научной работой и получил звание почетного профессора Академии военных наук. Уткин написал несколько книг и статей в журналах и газетах.
Мэр Москвы от имени всех горожан поблагодарил юбиляра за доблесть и службу своей стране, пожелал ему здоровья.
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