Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной парада 1941 года на Красной площади

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в традиционной встрече ветеранов, посвященной 81-й годовщине парада на Красной площади, сообщает пресс-служба московского правительства.

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В сообщении говорится, что на мероприятии, которое прошло в Большом театре, градоначальник назвал парад в 1941 году «важнейшей вехой в нашей истории».

Он отметил, что Москва стала последним рубежом обороны и москвичи, вместе с армией, «вынесли на себе тяжелейшую часть».

«Сражались и трудились на самых опасных участках, и во многом благодаря их мужеству и массовому героизму, страна выстояла в 1941-м и сумела собрать силы для победы в 1945 году. Наша сегодняшняя встреча в Большом театре - это, конечно, дань благодарности тем, кто защищал Москву и защищал Родину», - подчеркнул Собянин.

Мэр также уточнил, что среди почётных гостей на встрече в Большом театре был участник парада 1941 года, 99-летний ветеран Борис Уткин.

Ранее Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь 81-й годовщины парада на Красной площади, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Великая Отечественная ВойнаВетераныМоскваСергей Собянин
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