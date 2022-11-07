Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной парада 1941 года на Красной площади

В сообщении говорится, что на мероприятии, которое прошло в Большом театре, градоначальник назвал парад в 1941 году «важнейшей вехой в нашей истории».

Он отметил, что Москва стала последним рубежом обороны и москвичи, вместе с армией, «вынесли на себе тяжелейшую часть».

«Сражались и трудились на самых опасных участках, и во многом благодаря их мужеству и массовому героизму, страна выстояла в 1941-м и сумела собрать силы для победы в 1945 году. Наша сегодняшняя встреча в Большом театре - это, конечно, дань благодарности тем, кто защищал Москву и защищал Родину», - подчеркнул Собянин.

Мэр также уточнил, что среди почётных гостей на встрече в Большом театре был участник парада 1941 года, 99-летний ветеран Борис Уткин.

Ранее Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь 81-й годовщины парада на Красной площади, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

