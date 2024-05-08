Собянин вручил ветерану ВОВ орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
Мэр Москвы Сергей Собянин в канун Дня Победы навестил 99-летнего участника Великой Отечественной войны, председателя Московского комитета ветеранов войны Ивана Андреевича Слухая. Об этом сообщает пресс-служба столичного правительства.
Отмечается, что, по поручению президента РФ. градоначальник вручил фронтовику орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В сообщении говорится, что Слухай был удостоен награды «за большой вклад в ветеранское движение и активное участие в реализации общественно значимых мероприятий».
«Иван Андреевич... Спасибо за то, что Вы с нами, за то, что Вы есть. Дай вам бог здоровья», — сказал ветерану Собянин.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что проживающие в республике участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в миллион рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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