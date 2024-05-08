Собянин вручил ветерану ВОВ орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Отмечается, что, по поручению президента РФ. градоначальник вручил фронтовику орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В сообщении говорится, что Слухай был удостоен награды «за большой вклад в ветеранское движение и активное участие в реализации общественно значимых мероприятий».

«Иван Андреевич... Спасибо за то, что Вы с нами, за то, что Вы есть. Дай вам бог здоровья», — сказал ветерану Собянин.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что проживающие в республике участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в миллион рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

