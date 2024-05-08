Собянин вручил ветерану ВОВ орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Мэр Москвы Сергей Собянин в канун Дня Победы навестил 99-летнего участника Великой Отечественной войны, председателя Московского комитета ветеранов войны Ивана Андреевича Слухая. Об этом сообщает пресс-служба столичного правительства.

Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Отмечается, что, по поручению президента РФ. градоначальник вручил фронтовику орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В сообщении говорится, что Слухай был удостоен награды «за большой вклад в ветеранское движение и активное участие в реализации общественно значимых мероприятий».

«Иван Андреевич... Спасибо за то, что Вы с нами, за то, что Вы есть. Дай вам бог здоровья», — сказал ветерану Собянин.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что проживающие в республике участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в миллион рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина / t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:День ПобедыНаградаМоскваВетераныСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры