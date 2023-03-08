Собянин: Во всех столичных поликлиниках появился цифровой паспорт учреждения

«Это новый сервис ЕМИАС, который существенно упрощает главврачам и их заместителям управление медорганизацией и помогает более качественно и проактивно следить за здоровьем пациентов», - отметил градоначальник.

В паспорте собрана сводная информация о пациентах, связанная с лечением: отклонения в лабораторных исследованиях, данные об инвалидности и другие аналитические данные.

Собянин напомнил, что руководство столицы более десяти лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. А благодаря развитию единой цифровой платформы можно будет вести учет состояния пациентов от момента постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. ПРи этом все данные доступны врачам и пациентам онлайн.