Собянин: Во всех столичных поликлиниках появился цифровой паспорт учреждения

Во всех московских поликлиниках и амбулаториях начал работать сервис ЕМИАС - цифровой паспорт учреждения. С его помощью главврачи получили возможность контролировать работу с пациентами в любом из филиалов своего учреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Это новый сервис ЕМИАС, который существенно упрощает главврачам и их заместителям управление медорганизацией и помогает более качественно и проактивно следить за здоровьем пациентов», - отметил градоначальник.

В паспорте собрана сводная информация о пациентах, связанная с лечением: отклонения в лабораторных исследованиях, данные об инвалидности и другие аналитические данные.

Собянин напомнил, что руководство столицы более десяти лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. А благодаря развитию единой цифровой платформы можно будет вести учет состояния пациентов от момента постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. ПРи этом все данные доступны врачам и пациентам онлайн.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ЗдравоохранениеЦифровизацияПоликлиники
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