Собянин: внедрение цифровых технологий в Москве спасло тысячи жизней

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте опубликовал ролик, рассказывающий о цифровых технологиях столицы, которые помогали спасти жизни во время борьбы с COVID-19.

Собянин отметил, что эти технологии помогли спасти тысячи жизней.

В сюжете рассказывается о том, что высокий уровень проникновения информационных технологий в Москве, достигнутый до пандемии, позволил в кратчайшие сроки создать единую базу данных пациентов с подтвержденным коронавирусом и обеспечить персонифицированное ведение каждого пациента, а также отслеживать его контакты. При этом московские госпитали по лечению больных работают без бумажного документооборота.

С применением цифровых технологий также работают службы социальной помощи и проводится вакцинация, что позволяет учитывать иммунный статус пациента.

Единый лабораторный сервис в Москве был создан за месяц и позволил создать актуальную базу жителей Москвы с подтвержденным диагнозом коронавируса, избавить москвичей от похода в поликлинику за итогами анализов. Единый регистр пациентов ускорил реагирование на ухудшение состояния больного и позволил бригаде врачей немедленно определить наиболее подходящую больницу для госпитализации, исходя из числа свободных мест.

Телемедицинские технологии дали возможность наблюдать за амбулаторными пациентами удаленно и контролировать работу врачей, оперативно направляя врачей на дом при ухудшении состояния больного. Применение технологий Big Data позволило оценить коллективный иммунитет в Москве и создать систему поддержки принятия врачебных решений.

