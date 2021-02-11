Собянин: внедрение цифровых технологий в Москве спасло тысячи жизней
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте опубликовал ролик, рассказывающий о цифровых технологиях столицы, которые помогали спасти жизни во время борьбы с COVID-19.
Собянин отметил, что эти технологии помогли спасти тысячи жизней.
В сюжете рассказывается о том, что высокий уровень проникновения информационных технологий в Москве, достигнутый до пандемии, позволил в кратчайшие сроки создать единую базу данных пациентов с подтвержденным коронавирусом и обеспечить персонифицированное ведение каждого пациента, а также отслеживать его контакты. При этом московские госпитали по лечению больных работают без бумажного документооборота.
С применением цифровых технологий также работают службы социальной помощи и проводится вакцинация, что позволяет учитывать иммунный статус пациента.
Единый лабораторный сервис в Москве был создан за месяц и позволил создать актуальную базу жителей Москвы с подтвержденным диагнозом коронавируса, избавить москвичей от похода в поликлинику за итогами анализов. Единый регистр пациентов ускорил реагирование на ухудшение состояния больного и позволил бригаде врачей немедленно определить наиболее подходящую больницу для госпитализации, исходя из числа свободных мест.
Телемедицинские технологии дали возможность наблюдать за амбулаторными пациентами удаленно и контролировать работу врачей, оперативно направляя врачей на дом при ухудшении состояния больного. Применение технологий Big Data позволило оценить коллективный иммунитет в Москве и создать систему поддержки принятия врачебных решений.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 038 / сут.
Умерли
78 687+553 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 961 / сут.
- СМИ: террористы готовят теракты в России во время массовых уличных акций
- Песков исключил «метод кнута и пряника» при вакцинации от COVID-19
- Срок ареста рэпера Гнойного сократили до суток
- В Кремле прокомментировали тему нового кредита для Белоруссии
- Песков оценил идею «быстрого» общения Путина с журналистами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru