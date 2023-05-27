Собянин: Владельцы безлимитных проездных смогут бесплатно пользоваться столичным велопрокатом

Владельцы безлимитных проездных билетов, записанных на карту «Тройка» или карту москвича, смогут бесплатно пользоваться столичным велопрокатом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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По его словам, пилотный проект начнется уже летом текущего года. Градоначальник уверен, что подобная инициатива увеличит популярность велопроката. Жители и гости столицы смогут сэкономить время и средства, а город получит положительный вклад в экологию.

Глава столицы уточнил, что нужно привязать карту «Тройка» или карту москвича к личному кабинету в приложении «Метро Москвы», чтобы воспользоваться тарифом. Отмечается, что у пользователей будет возможность брать в аренду любые велосипеды, кроме новых электрических. Собянин добавил, что станции проката расположены практически во всех районах столицы, а также за МКАДом и в подмосковной Балашихе.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВелосипедыСергей СобянинМосква

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