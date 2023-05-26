Собянин пригласил горожан на площадки фестиваля «Рыбная неделя в Москве»
Мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте заявил, что в гастрономическом фестивале «Рыбная неделя в Москве» принимают участие более трёх тысяч магазинов и свыше 120 рынков и ярмарок.
По его словам, на фестиваль в столицу доставили более 250 тонн рыбы и морепродуктов, в том числе селёдку, мидий, окуней, корюшку «и много чего ещё вкусного и полезного».
«Ценителей даров моря ждут на 26 площадках в центре и округах... По ассортименту торговых шале можно изучать географию России: черноморская барабулька и карельская форель, мурманская треска и каспийская кефаль, дальневосточный кальмар и камчатский краб», - указал градоначальник.
Он подчеркнул, что для гостей фестиваля установят специальны «акционные» цены и дегустационные программы, также их ждут мастер-классы и кулинарные шоу, а более 300 столичных ресторанов предложат специальное рыбное меню.
Ранее в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» заявили, что в Москве в рамках «Рыбной недели» состоятся заплывы на сапах как для профессионалов, так и для любителей, сообщает RT.
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