Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

В Москве в программу реновации жилого фонда было включено еще 10 стартовых площадок в восьми районах столицы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, еще 7,5 тысяч горожан получат комфортные квартиры, их переселят из 41 старого дома.