Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок
В Москве в программу реновации жилого фонда было включено еще 10 стартовых площадок в восьми районах столицы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, еще 7,5 тысяч горожан получат комфортные квартиры, их переселят из 41 старого дома.
За все время действия программы более 107 тысяч человек переселяется в новые квартиры, при необходимости им помогают с переездом и оформлением документов.
По словам Собянина, всего в столице для действующей программы подобрано 575 стартовых площадок, 237 новых домов уже были построены.
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