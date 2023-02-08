Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

В Москве в программу реновации жилого фонда было включено еще 10 стартовых площадок в восьми районах столицы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, еще 7,5 тысяч горожан получат комфортные квартиры, их переселят из 41 старого дома.

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За все время действия программы более 107 тысяч человек переселяется в новые квартиры, при необходимости им помогают с переездом и оформлением документов.

По словам Собянина, всего в столице для действующей программы подобрано 575 стартовых площадок, 237 новых домов уже были построены.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваРеновация Жилья
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