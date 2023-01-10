«Драйвер развития»: Эксперты рассказали о результатах столичной реновации
Пенсионерка Клавдия Плотникова стала 100-тысячной москвичкой, которая переехала в новый дом по программе столичной реновации. Мэр Москвы Сергей Собянин приехал в район Гольяново, чтобы лично поздравить ее с новосельем.
Со своей стороны, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о результатах программы, которая действует с 2017 года.
«За это время переселение в новостройки начали 36,5 тысячи семей из 568 старых домов. С января по ноябрь 2022 года новое жилье по программе реновации в столице получили 13,6 тысячи семей — это на 85 процентов больше, чем за весь 2021 год», — отметил он.
При этом стотысячный новосел является для столицы символическим и важным этапом, считает президент МТПП Владимир Платонов. Он также назвал этот проект «драйвером развития», ведь программа объединила усилия большого числа столичных предприятий, а это способствует развитию малого и среднего бизнеса в городе.
Так, независимый экономист Андрей Бархота заметил, что программа столичной реновации стала одним из самых эффективных инструментов в строительной индустрии: жилищное строительство развивается, несмотря на дефицит земельных площадей.
Директор Urban Policy Institute, член экспертного совета Минстроя России Евгения Муринец напомнила о масштабах программы. Для сравнения она рассказала, что в России около 70% городов имеют население менее пятидесяти тысяч человек, то есть, на данном этапе речь идет о завершенной реновации уже двух средних российских городов.
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