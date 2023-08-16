Собянин: в зоне СВО сражаются 45 тысяч москвичей

Градоначальник отметил, что по мобилизации в зону СВО отправились около 20 тысяч москвичей, еще столько же стали контрактниками.

«Я не знаю, сколько профессиональных военных ушло, потому что Москва вообще военный город, но я думаю, не меньше 5 тысяч. То есть 45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО», - уточнил мэр.

Собянин ранее пообещал, что власти столицы продолжат поддержку семей участников спецоперации. Речь идет о бесплатных детских садах и питании, различных кружках, выплатах и других мерах.

