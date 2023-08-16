Собянин: в зоне СВО сражаются 45 тысяч москвичей
В зоне проведения специальной военной операции на Украине сражаются 45 тысяч жителей Москвы. Об этом в рамках всероссийского форума «Территория смыслов» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что по мобилизации в зону СВО отправились около 20 тысяч москвичей, еще столько же стали контрактниками.
«Я не знаю, сколько профессиональных военных ушло, потому что Москва вообще военный город, но я думаю, не меньше 5 тысяч. То есть 45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО», - уточнил мэр.
Собянин ранее пообещал, что власти столицы продолжат поддержку семей участников спецоперации. Речь идет о бесплатных детских садах и питании, различных кружках, выплатах и других мерах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru