Собянин: в зоне СВО сражаются 45 тысяч москвичей

В зоне проведения специальной военной операции на Украине сражаются 45 тысяч жителей Москвы. Об этом в рамках всероссийского форума «Территория смыслов» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Градоначальник отметил, что по мобилизации в зону СВО отправились около 20 тысяч москвичей, еще столько же стали контрактниками.

«Я не знаю, сколько профессиональных военных ушло, потому что Москва вообще военный город, но я думаю, не меньше 5 тысяч. То есть 45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО», - уточнил мэр.

Собянин ранее пообещал, что власти столицы продолжат поддержку семей участников спецоперации. Речь идет о бесплатных детских садах и питании, различных кружках, выплатах и других мерах.

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Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:СпецоперацияСергей СобянинМосква

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