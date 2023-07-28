Собянин: В ЮВАО ввели в эксплуатацию 38 новостроек по программе реновации

В Москве завершился первый этап программы реновации в Рязанском районе и ЮВАО, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также отметил, что этап выполнен на 85% в районе Нижегородский, и на 72% - в Выхино-Жулебино и Лефортово.

На юге и юго-востоке столицы передали под заселение 57 домов. При этом в ЮВАО ввели в эксплуатацию 38 новостроек, из них 35 готовы к заселению. В ЮАО заселяются 22 дома, заявил мэр.

Собянин добавил, что на первых этажах новостроек есть сто нежилых помещений под коммерческие проекты.

