Собянин: В Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Котляково» в Царицыно – там появится жилой квартал. Об этом глава города сообщил в Telegram-канале.

На месте устаревших объектов планируют построить школу на 425 человек, детский сад, спортивный комплекс, а также жилье для переселения по программе реновации. Проект создаст более 700 новых рабочих мест.

На месте промзон Москвы за десять лет построили 40 млн кв.м недвижимости

Ранее правительство Москвы одобрило проект планировки части промзоны «Алабушево», крупнейшей площадки технополиса «Москва». Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в Telegram. По его словам, планируется реорганизовать территорию площадью больше 10 га в Зеленограде между путями МЦД-3 и проспектом Генерала Алексеева. Там будут построены объекты производственного и общественно-делового назначения. На территории запланировано развитие транспортной инфраструктуры, в том числе строительство разворота на проспекте Генерала Алексеева.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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