Собянин: В Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Котляково» в Царицыно – там появится жилой квартал. Об этом глава города сообщил в Telegram-канале.

На месте устаревших объектов планируют построить школу на 425 человек, детский сад, спортивный комплекс, а также жилье для переселения по программе реновации. Проект создаст более 700 новых рабочих мест.