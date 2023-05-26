Собянин: В ТиНАО с момента присоединения к Москве возвели 126 школ и детсадов
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил о продолжении развития ТиНАО, где с 2012 года построили уже 126 школ и детских садов, а ещё 25 зданий должны завершить до конца года.
По его словам, с начала 2023 года года здесь возвели около 850 тысяч квадратных метров жилья. Также в ТиНАО построили современный медицинский комплекс ММКЦ «Коммунарка», и появятся шесть станций МЦД-4, которые были реконструированы из старых остановок в современные вокзалы.
«В 2016 году открыли первую станцию метрополитена в ТиНАО. Теперь их восемь, еще семь в перспективе», - отметил мэр.
Градоначальник отметил, что за 11 лет здесь ввели в эксплуатацию больше 360 км новых автодорог, в текущем году будет достроена автодорога «Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево». В Троицке до конца 2025 года построят и реконструируют около 10 км дорог.
Он добавил, с момента присоединения округов к столице количество рабочих мест увеличилось в три раза, работают более 180 маршрутов наземного городского транспорта.
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