Собянин: В ТиНАО благоустроили набережную Десны и несколько парков

Сразу пять крупных проектов благоустройства завершено в нынешнем сезоне в Троицком и Новомосковском административных округах российской столицы. Об их реализации рассказал в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в Щербинке, в поселке Фабрики имени 1 Мая, проведена комплексная реорганизация набережной реки Десны. Среди прочего вдоль прогулочных маршрутов обустроили беседки, где можно организовывать пикники. Кроме того, благоустроена территория возле Дома культуры «Десна».

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В рамках работ по благоустройству в районе Внуково серьёзные преобразования претерпел прогулочный парк «Ручеек» с прудом и Алешином ручьём. В Краснопахорском районе благоустроительные работы затронули спортивный парк «Красная Пахра».

Обновлен также фестивально-прогулочный парк «Сосны» в районе Бекасово. В деревне Зверево проведены работы во дворах жилого комплекса «Борисоглебское» на Вышгородской улице.

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Фото: sobyanin.ru
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