Собянин: «Москва-Сити» МЦД-1 станет крупнейшим городским вокзалом

Поездами Московских центральных диаметров (МЦД) за пять лет воспользовались миллиард пассажиров. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы назвал принципы нового стандарта доступности городских вокзалов МЦД

По его словам, в настоящее время наземным метро столицы ежедневно пользуются 1,4 млн человек, и для обслуживания такого числа пассажиров нужны условия, такие как на московских городских вокзалах.

«Один из таких вокзалов строится в «Москва-Сити... Первая очередь должна быть запущена в 2025 году, и вторая – в 2026 году», – сказал градоначальник.

Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Андрей Макаров рассказал Собянину, что в настоящее время продолжается реставрация остановочного пункта «Тестовская», который в итоге станет крупнейшим городским вокзалом «Москва-Сити» МЦД-1, который будет включать три современные платформы, два пассажирских вестибюля.

Ранее Собянин заявил, что МЦД стали драйвером роста пассажиропотока городского общественного транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Сергей СобянинВокзалыОбщественный ТранспортМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры