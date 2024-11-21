Собянин: «Москва-Сити» МЦД-1 станет крупнейшим городским вокзалом
Поездами Московских центральных диаметров (МЦД) за пять лет воспользовались миллиард пассажиров. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в настоящее время наземным метро столицы ежедневно пользуются 1,4 млн человек, и для обслуживания такого числа пассажиров нужны условия, такие как на московских городских вокзалах.
«Один из таких вокзалов строится в «Москва-Сити... Первая очередь должна быть запущена в 2025 году, и вторая – в 2026 году», – сказал градоначальник.
Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Андрей Макаров рассказал Собянину, что в настоящее время продолжается реставрация остановочного пункта «Тестовская», который в итоге станет крупнейшим городским вокзалом «Москва-Сити» МЦД-1, который будет включать три современные платформы, два пассажирских вестибюля.
Ранее Собянин заявил, что МЦД стали драйвером роста пассажиропотока городского общественного транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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