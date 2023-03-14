Собянин: В столице стартовал проект «Серебряное наставничество»

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в столице стартовал городской проект «Серебряное наставничество», в рамках которого москвичи старшего возраста из центров московского долголетия будут проводить время с детьми, оставшимися без попечения родителей.

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Градоначальник отметил, что пилотный этап проекта успешно прошёл в Центральном и Южном округах Москвы. Теперь в нем будут все московские центры содействия семейному воспитанию, а также 59 ближайших к ним центров московского долголетия.

«Ребята... были лишены возможности пообщаться со своими бабушками и дедушками. А для «серебряных» наставников программа станет стимулом для самореализации и искренней заботы», - написало он.

Собянин добавил, что наставники поделятся с ребятами опытом и знаниями, помогут сделать домашнее задание, обсудят будущие профессии, а подростки научат их пользоваться гаджетами и соцсетями.

Глава Москвы подчеркнул, что взрослые участники проекта заранее пройдут подготовку.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МосквичиМоскваСергей Собянин
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