Собянин: В столице стартовал проект «Серебряное наставничество»

Градоначальник отметил, что пилотный этап проекта успешно прошёл в Центральном и Южном округах Москвы. Теперь в нем будут все московские центры содействия семейному воспитанию, а также 59 ближайших к ним центров московского долголетия.

«Ребята... были лишены возможности пообщаться со своими бабушками и дедушками. А для «серебряных» наставников программа станет стимулом для самореализации и искренней заботы», - написало он.

Собянин добавил, что наставники поделятся с ребятами опытом и знаниями, помогут сделать домашнее задание, обсудят будущие профессии, а подростки научат их пользоваться гаджетами и соцсетями.

Глава Москвы подчеркнул, что взрослые участники проекта заранее пройдут подготовку.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие», сообщает RT.

