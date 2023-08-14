Собянин: В столице работает уже 96 центров «Московского долголетия»

По его словам, одновременно в Москве вводится ещё 10 клубов «Московского долголетия», таким образом в столице их уже около 100, а до конца 2023 года будет больше 120, «практически во всех районах Москвы».

Градоначальник также поблагодарил участников проекта «Московское долголетие» за активность.

«Спасибо за десятилетия труда на нашу страну, на наш город, за то, что вы сделали ради будущего и настоящего нашей страны. Спасибо за ваших дочерей и сыновей, которых вы вырастили», – сказал мэр, пригласив горожан посетить площадки Московского урбанистического форума.

Ранее Собянин заявил, что проект «Школа здоровья» действует на всех площадках центров московского долголетия, в нем участвует 42 поликлиники Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

