Собянин рассказал о новых клубах в центрах «Московского долголетия»
Больше пяти тысяч клубов по интересам создали в центрах московского долголетия, сообщил глава столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
По его словам, больше половины из клубов по интересам посвящены здоровому образу жизни. На втором месте - интеллектуальные занятия, на третьем - творческие.
Градоначальник рассказал, что в центре «Гагаринский» москвичи организовали клуб «Интеллектуальное кафе», в клубе «Восточное Дегунино» - занятия по гончарному искусству.
Сейчас проходит конкурс «Лидер клуба - 2023». Лидеры создали целую Ассоциацию клубов долголетия для обмена практиками и технологиями. В нее входят около тысячи активных жителей столицы по различным направлениям. Они вместе придумывают новые уникальные городские мероприятия и акции, отметил Собянин. К концу текущего года планируется создать более 120 центров московского долголетия, добавил глава столицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru