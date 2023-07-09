Собянин рассказал о новых клубах в центрах «Московского долголетия»

По его словам, больше половины из клубов по интересам посвящены здоровому образу жизни. На втором месте - интеллектуальные занятия, на третьем - творческие.



Градоначальник рассказал, что в центре «Гагаринский» москвичи организовали клуб «Интеллектуальное кафе», в клубе «Восточное Дегунино» - занятия по гончарному искусству.



Сейчас проходит конкурс «Лидер клуба - 2023». Лидеры создали целую Ассоциацию клубов долголетия для обмена практиками и технологиями. В нее входят около тысячи активных жителей столицы по различным направлениям. Они вместе придумывают новые уникальные городские мероприятия и акции, отметил Собянин. К концу текущего года планируется создать более 120 центров московского долголетия, добавил глава столицы.

