Собянин: В столице пройдет месяц московской промышленности 

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте месяца промышленности в столице. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, со 2 октябре для гостей и жителей столицы в Москве будут проходить различные фотовыставки, квизы и экскурсии, посвященные промышленности. Вход на мероприятия для всех желающих свободный, однако на некоторые события нужно будет записываться заранее.

Кроме того, сезон экскурсий по 30 московским предприятия пройдет в рамках проекта «Открой#Моспром». Люди смогут посетить производства оптики, продуктов и другой промышленности до 20 октября.

День столичной промышленности отмечается 7 октября. В этой сфере в столице работают более четырех тысяч площадок, на которых трудятся больше 720 тысяч человек.

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
ТЕГИ:Сергей СобянинПромышленностьМосква

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