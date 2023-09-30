Собянин: В столице пройдет месяц московской промышленности
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте месяца промышленности в столице. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
По его словам, со 2 октябре для гостей и жителей столицы в Москве будут проходить различные фотовыставки, квизы и экскурсии, посвященные промышленности. Вход на мероприятия для всех желающих свободный, однако на некоторые события нужно будет записываться заранее.
Кроме того, сезон экскурсий по 30 московским предприятия пройдет в рамках проекта «Открой#Моспром». Люди смогут посетить производства оптики, продуктов и другой промышленности до 20 октября.
День столичной промышленности отмечается 7 октября. В этой сфере в столице работают более четырех тысяч площадок, на которых трудятся больше 720 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru