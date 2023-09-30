Собянин: В столице пройдет месяц московской промышленности 

По его словам, со 2 октябре для гостей и жителей столицы в Москве будут проходить различные фотовыставки, квизы и экскурсии, посвященные промышленности. Вход на мероприятия для всех желающих свободный, однако на некоторые события нужно будет записываться заранее.

Кроме того, сезон экскурсий по 30 московским предприятия пройдет в рамках проекта «Открой#Моспром». Люди смогут посетить производства оптики, продуктов и другой промышленности до 20 октября.

День столичной промышленности отмечается 7 октября. В этой сфере в столице работают более четырех тысяч площадок, на которых трудятся больше 720 тысяч человек.

