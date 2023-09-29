Собянин рассказал о развитии инновационной экосистемы Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что для поддержки изобретателей в столице создана уникальная инновационная экосистема.
По его словам, в её состав «входят сервисы и все условия, необходимые для эффективного развития новых идей и запуска продуктов с нуля», в том числе кластер i.moscow и 54 технопарка.
Так, проект «Академия инноваторов» поможет доработать и усовершенствовать технологии с помощью опытных наставников, «Фабрика прототипов» позволит онлайн бесплатно найти партнёров по направлениям механической обработки и приборостроения, а «Фабрика дизайна 2.0» предназначена для взаимодействия дизайнеров и российских производителей.
«С программой тестирования инноваций можно испытать свою разработку, получить обратную связь от пользователей, оценить потенциал продукта и понять, что нужно для выхода на рынок. В Москве – крупнейшая в мире сеть площадок пилотирования, в ней 233 организации и учреждения», – добавил градоначальник.
Он также напомнил, что в Москве действует система технопарков, резиденты которых могут пользоваться «центрами прототипирования, коворкингами и другими объектами».
Ранее Собянин заявил, что на территории ТиНАО в ближайшие годы планируется создать ряд масштабных инвестиционных проектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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