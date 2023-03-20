Собянин: В столичных парках этой весной пройдет более тысячи мероприятий

Он отметил, что с приходом весны будут благоустраивать и озеленять парки, проводить субботники, а также приводить в порядок детские, спортивные площадки и другую инфраструктуру. По словам Собянина, начнут работу прокаты велосипедов, самокатов, роликов, а к маю будет открыт сезон фонтанов.

Кроме того, Собянин рассказал, что самым любимым развлечением москвичей этой зимой было катание на коньках. По словам мэра, на катках в парках культуры и отдыха побывали свыше 725 тысяч человек, а на бесплатных площадках «Московских сезонов» - более 550 тысяч посетителей. Мэр добавил, что всего в зимних мероприятиях приняли участие больше 7,5 миллионов человек.

