Собянин: По проектам КРТ в 10 округах Москвы появятся новые бассейны и спорткомплексы
В Москве в 2022 году построят 32 спортивных объекта. Эти планы предусмотрены в программе комплексного развития территорий, напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.
«32 спортивных объекта будут построены в Москве по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году», - отметил в Telegram-канале мэр столицы.
Бассейны построят в десяти столичных округах, 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тыс. кв. м возведут в Северо-Восточном округе.
При этом в лидерах по количеству спортивных объектов лидирует Отрадное. Здесь построят три спорткомплекса. В районе Марьина роща появится скалолазный центр, а в Южном Тушино - семейный центр спорта, развития и развлечений для детей и молодежи.
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