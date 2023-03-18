Собянин: По проектам КРТ в 10 округах Москвы появятся новые бассейны и спорткомплексы

В Москве в 2022 году построят 32 спортивных объекта. Эти планы предусмотрены в программе комплексного развития территорий, напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.

«32 спортивных объекта будут построены в Москве по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году», - отметил в Telegram-канале мэр столицы.

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Бассейны построят в десяти столичных округах, 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тыс. кв. м возведут в Северо-Восточном округе.

При этом в лидерах по количеству спортивных объектов лидирует Отрадное. Здесь построят три спорткомплекса. В районе Марьина роща появится скалолазный центр, а в Южном Тушино - семейный центр спорта, развития и развлечений для детей и молодежи.



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ФОТО: Личный блог Сергея Собянина
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