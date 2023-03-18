Собянин: По проектам КРТ в 10 округах Москвы появятся новые бассейны и спорткомплексы

Кремль: Путин прибыл в Крым Захарова: снятие с РФ всех санкций и отмена всех исков должны стать неотъемлемой частью урегулирования конфликта на Украине Президент Украины Зеленский ввел санкции против 300 физических и 141 юридического лица, включая президента Сирии Асада СМИ: массовое отравление детей произошло в подмосковном Серпухове Экс-президент США Трамп заявил, что его могут арестовать и призвал к протестам