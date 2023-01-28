Собянин: В Раменках появится новый спорткомплекс с бассейном
В Ясенево закончится строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак-волейбол» в этом году, а в следующем появится ледовый дворец площадью более 20 тыс. кв. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэра Москвы Сергей Собянин.
«В 2024 году в районе Ясенево появится ледовый дворец площадью 20,7 тыс. кв. м. Его готовность около 70%. Планируем, что там будут проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. В свободное от мероприятий время дворец смогут посещать все желающие. В Ясенево также в этом году завершается строительство спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак-волейбол». Площадь объекта 36,25 тыс. кв. м. На первом и втором этажах спроектированы детский и взрослый бассейны, тренировочные залы, кафе и помещения администрации», - написал Сергей Собянин.
По мнению мэра Москвы, город становится по-настоящему спортивным. Больше половины жителей занимаются спортом регулярно.
« Только в 2022 году возведено 21 спортивное сооружение, в их числе такие крупные, как Международный центр самбо и Центр бокса в «Лужниках», реконструированный стадион «Москвич» в Текстильщиках, а также три горнолыжных трассы и два трамплина на Воробьевых горах», - рассказал мэр.
Он добавил, что в Раменках на месте снесенного одноименного спорткомплекса в 2023 году достоят новый - с бассейном площадью 6 тыс. кв. м. Там обустроят бассейн, игровой и тренажерный залы, два зала для занятий борьбой, две студии ритмической гимнастики и хореографии, зона бокса, а также буфет. Одновременно в спорткомплексе смогут заниматься около 180 человек.
Всего в Москве, начиная с 2011 года, открыто 177 спортивных объектов.
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