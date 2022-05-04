Собянин: В районе Отрадное реализуется ряд крупных проектов повышения качества жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил обновленный центр госуслуг района Отрадное, а также осмотрел филиал №1 детской городской поликлиники №110 после реконструкции.

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Он отметил, что в Отрадном создается целый ряд масштабных проектов повышения качества жизни. Так, продолжается системная программа «Мой район».

Собянин рассказал, что на базе Отрадного создается транспортно-пересадочный узел, который продолжает реконструироваться. Мэр выразил надежду, что он начнет свою работу до конца этого года.

Кроме того, Собянин осмотрел строительство северного вестибюля станции метро «Окружная» и отметил, что он будет открыт уже в этом году. Также в 2022 году будет запущена эстакада основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе в рамках создания Московского скоростного диаметра.

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ФОТО: РИА Новости
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