Владимир Ефимов: Онлайн-сервисами инвестиционного портала Москвы воспользовались более полумиллиона раз

Около девяти тысяч уникальных пользователей посещают портал ежедневно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С момента запуска предприниматели воспользовались онлайн-сервисами инвестпортала более 500 тысяч раз. Популярность этих инструментов ежегодно растет: в 2020 году ими воспользовались 95 тысяч раз, в 2021-м – 155 тысяч, а с начала этого года – уже 50 тысяч раз», – сказал Владимир Ефимов.

Портал стал единым окном взаимодействия властями Москвы для более чем 68 тысяч пользователей, что говорит о востребованности ресурса. Благодаря недавнему обновлению личного кабинета Инвестпортала пользоваться его сервисами стало еще удобнее, отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы.

«Обновление личного кабинета позволило сделать Портал более персонализированным: теперь он представляет собой дашборд, который можно настроить под потребности пользователя», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Самой популярной услугой инвестпортала является электронная запись на осмотр объекта торгов. Сервис позволяет отправить онлайн-заявку и прийти на просмотр городской недвижимости в удобное время. С момента запуска этого инструмента предприниматели воспользовались им более 200 тысяч раз, за прошлый год – 57,3 тысячи раз, а за этот год – уже 20,4 тысячи раз. Более 400 объектов можно осмотреть в виртуальном режиме: такие лоты отмечены специальной пиктограммой.

Еще один сервис пользуется популярностью у представителей бизнес-сообщества - линия прямых обращений. Официальным каналом связи инвесторов с правительством Москвы воспользовались 14,3 тысячи раз, причем 3,9 тысячи обращений от предпринимателей поступило в 2021 году, 805 – в 2022-м. В основном, вопросы касаются условий проведения торгов и получения субсидий от города, а также предложений инвестпроектов.

Подача заявки на ознакомление с конкурсной документацией позволяет инвесторам узнать об объектах торгов. Подать заявку можно онлайн в карточке лота в период заявочной кампании. С момента запуска сервисом воспользовались 8,3 тысячи раз, в прошлом году предприниматели отправили 2,2 тысячи таких заявок, в этом – 690.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил о постоянной разработке и внедрении новых полезных сервисов на портале.

«Сейчас на сайте investmoscow.ru можно узнать обо всех действующих мерах поддержки предпринимателей. Например, чтобы поддержать бизнес в условиях санкций, город запустил программу льготного кредитования для столичных промышленников. Средства, полученные по ставке ниже рыночной, компании могут направить на пополнение оборотных средств, выплату зарплат и реализацию инвестиционных проектов. Кроме того, предприятия, реализующие масштабные инвестиционные проекты, вправе арендовать землю в Москве за один рубль в год. Поддержку можно будет получить как при создании новых, так и при расширении существующих производств», – рассказал он.

За восемь лет работы портала его посетили более 16 миллионов раз, ресурс предоставляет 30 онлайн-сервисов.

«Среди них традиционно востребованы те, что позволяют получать различные преференции – налоговые льготы, субсидии. Кроме того, на инвестпортале можно отправить концессионный проект на предварительную проработку, подать заявку на аренду помещений в столичных технопарках, получить статус резидента особой экономической зоны «Технополис “Москва”», проверить информацию по торговому сбору», – добавил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

