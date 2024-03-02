Собянин: В прошлом году запустили 30 новых маршрутов наземного транспорта

Он напомнил, что в прошлом году в Москве открыли 30 новых маршрутов наземного транспорта, более 180 – оптимизировали, создали свыше 100 остановок.

«Новый вид городского транспорта в шаговой доступности от дома дал жителям Москвы и области запуск МЦД-3 и МЦД-4. Метро впервые пришло в районы Ховрино, Северный, Дмитровский, Бескудниковский, Некрасовку, Косино-Ухтомский и многие другие. Всего с 2011 года жители около 80 районов и трех городов МО ощутили улучшение транспортных связей после открытия новых станций метро и МЦК», – подчеркнул Собянин в своем Telegram-канале..



Власти Москвы считают развитие сети маршрутов наземного транспорта одной из приоритетных задач. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы. Транспортную доступность всех районов и поселений Москвы обеспечивают специалисты столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. При необходимости они меняют маршрутную сеть и запускают новые маршруты там, где это требуется. Большинство изменений стало реакцией властей на просьбы жителей.

