Собянин: К 2030 году в Москве будет ходить 5,3 тысячи электробусов

«Экологичный транспорт: к 2030 году в столице будет ходить 5,3 тыс. электробусов. В течение шести лет по новой транспортной программе Москвы город получит еще 3,8 тыс. инновационных машин, только до конца этого года – 800», - сообщил мэр в своем Telegram-канале.

Электробусы начнут работать на привычных маршрутах. Мэр столицы считает, это окажет положительное влияние на экологию столицы.

Сергей Собянин отметил и другие преимущества электробусов. Например, комфортную езду за счет плавного и тихого хода. Также он упомянул электроотопитель и адаптивное освещение, установленные в машинах. Кроме того, электробусы стали подзаряжаться в два раза меньше – каждые 80 км вместо 40–50.

Производители российских электробусов по контрактам жизненного цикла отвечают за техническую исправность каждой машины в течение 15 лет.

По данным Сергея Собянина,в Москве больше 1 тыс. 470 инновационных машин. Они действуют на маршрутах в 10 округах.





