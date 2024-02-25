Собянин: К 2030 году в Москве будет ходить 5,3 тысячи электробусов
На дороги Москвы к 2030 году планируется выпустить 5,3 тысячи электробусов, до конца 2024 - 800 новых машин, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Экологичный транспорт: к 2030 году в столице будет ходить 5,3 тыс. электробусов. В течение шести лет по новой транспортной программе Москвы город получит еще 3,8 тыс. инновационных машин, только до конца этого года – 800», - сообщил мэр в своем Telegram-канале.
Электробусы начнут работать на привычных маршрутах. Мэр столицы считает, это окажет положительное влияние на экологию столицы.
Сергей Собянин отметил и другие преимущества электробусов. Например, комфортную езду за счет плавного и тихого хода. Также он упомянул электроотопитель и адаптивное освещение, установленные в машинах. Кроме того, электробусы стали подзаряжаться в два раза меньше – каждые 80 км вместо 40–50.
Производители российских электробусов по контрактам жизненного цикла отвечают за техническую исправность каждой машины в течение 15 лет.
По данным Сергея Собянина,в Москве больше 1 тыс. 470 инновационных машин. Они действуют на маршрутах в 10 округах.
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