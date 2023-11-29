Собянин: В программу реновации включены уже 602 стартовые площадки
Для возведения новых домов по реновации в Москве уже подобрали 602 площадки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, ещё одним местом для строительства новостройки по программе реновации выбрана площадка в районе Кунцево.
Как уточнил градоначальник, на этом месте будет построено 95,4 тыс. кв. м жилья для 3,5 тыс. человек. В новостройку переедут жители 19 старых домов. Всего в столице готовы 280 новостроек, а жители 890 ветхих домов уже заехали в новые квартиры или заканчивают переезд.
Ранее мэр Москвы рассказал о формировании нового стандарта московского городского вокзала, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве на железнодорожной станции предотвратили теракт
- Захарова: Россия получила ноту Финляндии о закрытии последнего КПП
- Синоптик Леус предупредил о продолжении «циклонической серии» в ближайшие сутки
- На Украине 86-летняя женщина получила повестку
- «Когда ХАМАС сотрут с лица земли, можно остановиться»: Макаревич высказался о Газе
- Макаревич раскрыл причину отмены концертов в Средней Азии
- В ГИБДД пообещали не штрафовать автомобилистов за отсутствие зимней резины
- Макаревича удивило, как Россия «выкарабкивается» из-под санкций
- Макаревич заявил, что не скучает по России и не собирается тут выступать
- Саундтрек «АИГЕЛ» к сериалу «Слова пацана» взлетел в мировом чарте Shazam
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru