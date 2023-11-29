Собянин: В программу реновации включены уже 602 стартовые площадки

Для возведения новых домов по реновации в Москве уже подобрали 602 площадки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, ещё одним местом для строительства новостройки по программе реновации выбрана площадка в районе Кунцево.

Как уточнил градоначальник, на этом месте будет построено 95,4 тыс. кв. м жилья для 3,5 тыс. человек. В новостройку переедут жители 19 старых домов. Всего в столице готовы 280 новостроек, а жители 890 ветхих домов уже заехали в новые квартиры или заканчивают переезд.

Ранее мэр Москвы рассказал о формировании нового стандарта московского городского вокзала, передает «Радиоточка НСН».