Собянин рассказал о новом стандарте московских городских вокзалов
Создание и развитие МЦК и МЦД – крупнейший проект в транспортной сфере Москвы и области. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Первый шаг к формированию нового стандарта московского городского вокзала был сделан в ходе строительства МЦК. А сегодня на МЦК и четырех диаметрах МЦД работают уже 79 городских вокзалов», - написал гон.
Собянин отметил, что столичные городские вокзалы удобны в пользовании. Их инфраструктура приспособлена для всех пассажиров, даже для маломобильных и пожилых людей. Он также подчеркнул, что по числу московских вокзалов среди диаметров лидирует МЦД-4.
По его словам, в будущем их станет еще больше.
«Сегодня мы с «РЖД» ведем строительство Петровско-Разумовской МЦД-1 и Митьково МЦД-3. Продолжается реконструкция Беговой МЦД-1 и Рижской, которая в будущем объединит второй, третий и четвертый диаметры», – уточнил градоначальник.
В последствии стандарт московского городского вокзала будет распространен на большинство станций наземного метро, заключил мэр.
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