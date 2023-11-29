Собянин рассказал о новом стандарте московских городских вокзалов

Создание и развитие МЦК и МЦД – крупнейший проект в транспортной сфере Москвы и области. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Первый шаг к формированию нового стандарта московского городского вокзала был сделан в ходе строительства МЦК. А сегодня на МЦК и четырех диаметрах МЦД работают уже 79 городских вокзалов», - написал гон.

Собянин отметил, что столичные городские вокзалы удобны в пользовании. Их инфраструктура приспособлена для всех пассажиров, даже для маломобильных и пожилых людей. Он также подчеркнул, что по числу московских вокзалов среди диаметров лидирует МЦД-4.

По его словам, в будущем их станет еще больше.

«Сегодня мы с «РЖД» ведем строительство Петровско-Разумовской МЦД-1 и Митьково МЦД-3. Продолжается реконструкция Беговой МЦД-1 и Рижской, которая в будущем объединит второй, третий и четвертый диаметры», – уточнил градоначальник.

В последствии стандарт московского городского вокзала будет распространен на большинство станций наземного метро, заключил мэр.

