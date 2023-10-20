Собянин: В проекте «Урок с чемпионом» приняли участие более 9 тысяч школьников

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что с момента запуска в 2019 году проекта «Урок с чемпионом» в нём приняли участие более девяти тысяч столичных школьников.

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По его словам, за прошедшее время перед учениками выступили 35 титулованных спортсменов. В том числе в проекте принимали участие олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Вера Шиманская, а также двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы по фехтованию Татьяна Логунова.

«Столичные школьники встретятся с известными спортсменами в новом сезоне проекта. На занятиях победители мировых, европейских и российских турниров расскажут детям о своих достижениях и о том, как спорт стал частью их жизни», – написал Собянин.

Градоначальник добавил, что после таких встреч многие ребята записываются в спортивные секции.

Ранее Собянин заявил, что с 2024 по 2026 год в Москве капитально отремонтируют как минимум 55 спортивных объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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