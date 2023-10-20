Собянин: В проекте «Урок с чемпионом» приняли участие более 9 тысяч школьников
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что с момента запуска в 2019 году проекта «Урок с чемпионом» в нём приняли участие более девяти тысяч столичных школьников.
По его словам, за прошедшее время перед учениками выступили 35 титулованных спортсменов. В том числе в проекте принимали участие олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Вера Шиманская, а также двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы по фехтованию Татьяна Логунова.
«Столичные школьники встретятся с известными спортсменами в новом сезоне проекта. На занятиях победители мировых, европейских и российских турниров расскажут детям о своих достижениях и о том, как спорт стал частью их жизни», – написал Собянин.
Градоначальник добавил, что после таких встреч многие ребята записываются в спортивные секции.
Ранее Собянин заявил, что с 2024 по 2026 год в Москве капитально отремонтируют как минимум 55 спортивных объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курс евро на Мосбирже впервые с 12 сентября упал ниже 101 рубля
- Песков: у Кремля нет данных о числе россиян в заложниках у ХАМАС
- Продюсер объяснил, почему SHAMAN не стал звездой уже 10 лет назад
- Велосипедистка Алина Лысенко побила рекорд России в гите с ходу на 200 метров
- Инцидент с газопроводом Balticconnector в Эстонии назвали атакой на НАТО
- СК РФ заочно предъявил обвинение украинскому нацисту Гунько
- Израиль нанес удар по бойцам «Хезболлы» на границе с Ливаном
- Российский режиссер получила приз первого международного кинофестиваля в Душанбе
- Посол Израиля в Москве сообщил о проведении наземной операции в секторе Газа
- Песков заявил о готовности властей эвакуировать россиян из сектора Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru