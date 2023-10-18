Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры Академии ФК «Спартак»

Реконструкцию планируют провести на спортивной базе академии ФК «Спартак» имени Федора Черенкова в Сокольниках. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник в ходе посещения спортивного комплекса вместе с меценатом Вагитом Алекперовым, академия намерена обновить всю инфраструктуру и сделать новые поля, стадион и бассейн.

«Я надеюсь, что после реализации этого проекта это будет один из лучших футбольных центров нашей страны. Посмотрим на концепцию. Главное – чтобы ребятам понравилось, чтобы здесь было комфортно заниматься», – сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, проект концепции по реконструкции открытого в 2009 году спорткомплекса академии ФК «Спартак» включает создание футбольного стадиона с трибунами на 7,5 тысяч мест, крытым манежем на 500 зрителей, полем, тренажерным и игровым залами. Также предусмотрено создание сети открытых полей и четырех теннисных кортов. Кроме того, в планах — благоустройство прилегающей парковой зоны с устройством открытого амфитеатра, детской площадки, воркаут-зоны и других объектов. Мощность комплекса составит до 1,5 тысячи посещений в сутки и до 500 человек во время тренировок.

