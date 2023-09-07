Собянин: В парке «Зарядье» открылась уникальная подземная галерея
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице открылось уникальное многофункциональное подземное пространство — «Паркинг Галерея», сообщает пресс-служба московского правительства.
Отмечается, что площадь объекта составляет почти три тысячи квадратных метров, пространство объединяет подземную парковку и место для встречи с искусством.
По словам градоначальника, в «Паркинг Галерее» можно проводить самые разнообразные мероприятия — от выставок до концертов и спектаклей.
«Первым проектом «Паркинг Галереи» стала выставка 255 выпускников художественных и архитектурных вузов столицы «Выпуск’23», на которой представлены более 450 работ разных жанров и видов искусства — от живописи и скульптуры до видео-арта и компьютерных игр», — указал он, добавив, что до 10 сентября вход будет бесплатным.
В пресс-службе добавили, что попасть в «Паркинг Галерею» могут все желающие — через павильон «Заповедное посольство» или со стороны концертного зала и Москворецкой улицы, а также по любому спуску на парковку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru