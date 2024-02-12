Собянин: В парках Москвы начали работать 10 роботов-уборщиков «Пиксель»

По его словам, первых роботов-уборщиков «Пиксель» начали испытывать еще в апреле 2023 года. Роботы успешно прошли испытания и вышли на уборку в столичные парки. Уже во второй половине 2024 года планируется запустить серийное производство «Пикселей».

Отмечается, что у робота присутствуют различное оборудование, благодаря которому он может работать весь год и практически в любую погоду. Так, зимой он будет убирать снег, а летом подметать и даже мыть пешеходные дорожки.

Градоначальник также рассказал, что робот-уборщик оборудован сенсорами, которые обеспечат безопасность окружающих «Пикселя» прохожих.



«Например, перед человеком «Пиксель» остановится, а когда он отойдет – продолжит работу. Если же на пути «Пикселя» оказывается, например, припаркованная машина, детская коляска или самокат, он их аккуратно объедет», – отметил Собянин.

