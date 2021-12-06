В Москве отреставрируют бывший павильон «Главмясо»

Московские власти рассказали об условиях конкурса на выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Павильон "Мясная промышленность"».

Как отмечают в Департаменте города Москвы по конкурентной политике, это бывший павильон ВДНХ «Главмясо», построенный в 1954 году.

Начальная цена контракта составляет 551 623 398,67 рублей. Приём заявок осуществляется до 24 декабря 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Гаранин
ТЕГИ:РеставрацияМосква
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