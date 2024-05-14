Собянин: В Москве вдвое вырос объем производства умных меток для транспорта

Изделиями с RFID-чипами москвичи и гости столицы пользуются каждый день при оплате проезда в городском общественном транспорте, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, в 2023 году московский производитель в два раза увеличил объемы производства RFID-меток для автомобильного транспорта. Специальные метки прикрепляются на лобовое стекло, после чего считыватель распознает эти метки и пропускает транспорт. Компания также занимается выпуском продукции для социально значимых городских проектов, таких как карты москвича, ЕМИАС и «Москвенок», а также участвует в создании транспортной карты «Тройка».

Еще одна столичная компания занимается выпуском считывателей для социальных карт со специальной меткой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Устройство помогает им оплатить проезд в общественном транспорте и удержать зеленый сигнал светофора при переходе дорог.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Общественный ТранспортАвтобусМоскваСергей Собянин

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