Собянин: В Москве вдвое вырос объем производства умных меток для транспорта

По его словам, в 2023 году московский производитель в два раза увеличил объемы производства RFID-меток для автомобильного транспорта. Специальные метки прикрепляются на лобовое стекло, после чего считыватель распознает эти метки и пропускает транспорт. Компания также занимается выпуском продукции для социально значимых городских проектов, таких как карты москвича, ЕМИАС и «Москвенок», а также участвует в создании транспортной карты «Тройка».

Еще одна столичная компания занимается выпуском считывателей для социальных карт со специальной меткой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Устройство помогает им оплатить проезд в общественном транспорте и удержать зеленый сигнал светофора при переходе дорог.

