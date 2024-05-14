Собянин: В Москве вдвое вырос объем производства умных меток для транспорта
Изделиями с RFID-чипами москвичи и гости столицы пользуются каждый день при оплате проезда в городском общественном транспорте, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в 2023 году московский производитель в два раза увеличил объемы производства RFID-меток для автомобильного транспорта. Специальные метки прикрепляются на лобовое стекло, после чего считыватель распознает эти метки и пропускает транспорт. Компания также занимается выпуском продукции для социально значимых городских проектов, таких как карты москвича, ЕМИАС и «Москвенок», а также участвует в создании транспортной карты «Тройка».
Еще одна столичная компания занимается выпуском считывателей для социальных карт со специальной меткой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Устройство помогает им оплатить проезд в общественном транспорте и удержать зеленый сигнал светофора при переходе дорог.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал Ярославский судостроительный завод
- Путин посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина 16-17 мая
- СМИ: Полного тезку главного кадровика Минобороны арестовали за взятку
- В Пакистане приватизируют все государственные предприятия
- Украинский БПЛА сбили над Белгородской областью
- Под Волгоградом после схода поезда с рельсов произошел пожар
- СМИ: Молдавия и ЕС заключат соглашение по безопасности
- Во Франции открывается 77-й Международный Каннский кинофестиваль
- Глава Рособрнадзора подтвердил, что пересдача ЕГЭ будет возможна в следующих годах
- Следствие попросило об аресте тезки начальника кадрового главка Минобороны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru