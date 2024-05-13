Собянин объявил о начале сборки «москвичей» по технологии полного цикла

По словам Собянина, теперь на заводе «Москвич» будет проводиться покраска кузова и усиленное антикоррозийное покрытие кузова. На заводе смонтировали современную роботизированную линию сварки. В планах предприятия, отметил градоначальник, углубление локализации и создание собственного автомобиля.

Когогин подчеркнул, что все работы на предприятии ведутся по ранее намеченному графику. Антикоррозийная обработка кузовов обеспечит автомобилям более высокую износостойкость в климатических условиях России.



Как отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, современную роботизированную систему сварочного оборудования создали специально для завода «Москвич». На предприятии начали трудиться 490 новых сотрудников. Отмечается, что переход на производство полного цикла сократит логистические расходы предприятия на 25%.

