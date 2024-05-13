Собянин объявил о начале сборки «москвичей» по технологии полного цикла
Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин запустили производство автомобилей по технологии полного цикла на заводе «Москвич».
По словам Собянина, теперь на заводе «Москвич» будет проводиться покраска кузова и усиленное антикоррозийное покрытие кузова. На заводе смонтировали современную роботизированную линию сварки. В планах предприятия, отметил градоначальник, углубление локализации и создание собственного автомобиля.
Когогин подчеркнул, что все работы на предприятии ведутся по ранее намеченному графику. Антикоррозийная обработка кузовов обеспечит автомобилям более высокую износостойкость в климатических условиях России.
Как отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, современную роботизированную систему сварочного оборудования создали специально для завода «Москвич». На предприятии начали трудиться 490 новых сотрудников. Отмечается, что переход на производство полного цикла сократит логистические расходы предприятия на 25%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Белгородской областью сбили очередной беспилотник ВСУ
- СМИ: Индийский страховщик отказался обслуживать 12 танкеров флота РФ
- Госдума утвердила кандидатуры вице-премьеров
- Группа «Алиса» выпустила новую песню «Неприкасаемых нет»
- Администратору «Кремлевского мамковеда» сменили реальный срок на условный
- Журналистку Кеворкову внесли в перечень террористов и экстремистов
- Российские киберспортсмены отказались выступать на чемпионате мира без флага
- Чернышенко: Финансирование сферы туризма в РФ увеличилось почти в 12 раз
- Новак заявил, что Россия газифицирована на 74%
- «Без Чубайсов»: Зюганов назвал процедуру утверждения кабмина оздоравливающей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru