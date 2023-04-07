Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

Кроме того, Собянин рассказал о реконструкции в Бибиреве трёх поликлиник, две из которых уже принимают пациентов. Среди прочего, проведена комплексная реконструкция кинотеатра «Будапешт», открыты клубы для горожан солидного возраста в рамках проекта «Московское долголетие», появилась фестивальная площадка.

Мэр также отметил о проведении на территории района благоустройства и развития транспортной системы – как дорожной, так и подземной. Среди её составных частей Собянин назвал новые вагоны метро, строительство развязки на Алтуфьевском шоссе, два путепровода.

