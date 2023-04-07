Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

Мэр российской столицы Сергей Собянин принял участие в открытии нового спортивного комплекса с бассейном на северо-востоке города. Объект появился на улице Лескова в районе Бибирево.

Как отметил градоначальник, власти Москвы активно развивают этот густонаселённый район, где проживают порядка 160 тысяч человек. До конца текущего года там будет завершено строительство ещё одного спорткомплекса - уже с двумя плавательными бассейнами.

Развязка на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе откроется до конца 2023 года

Кроме того, Собянин рассказал о реконструкции в Бибиреве трёх поликлиник, две из которых уже принимают пациентов. Среди прочего, проведена комплексная реконструкция кинотеатра «Будапешт», открыты клубы для горожан солидного возраста в рамках проекта «Московское долголетие», появилась фестивальная площадка.

Мэр также отметил о проведении на территории района благоустройства и развития транспортной системы – как дорожной, так и подземной. Среди её составных частей Собянин назвал новые вагоны метро, строительство развязки на Алтуфьевском шоссе, два путепровода.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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