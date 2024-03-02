Собянин: В Москве установлен один из крупнейших концертных органов в Европе
Мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях рассказал о том, что за четыре года в концертном зале «Зарядье» с органом состоялось более 130 концертов.
По его словам, в концертном зале «Зарядье» установлен самый больше в Москве и одним из крупнейших в Европе орган. Музыкальный инструмент спроектировали специально для концертного зала «Зарядье». Отмечается, что в органе установили более пяти тысяч труб, большая часть которых спрятана внутри музыкального инструмента.
Градоначальник добавил, что орган в «Зарядье» весит порядка 40 тонн, но со стороны выглядит очень невесомым и изящным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru